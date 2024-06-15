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babylone 半袖ブラウス　タグ付　ホワイト　番2422 38 レディM
商品番号 U95410391609
商品名

babylone 半袖ブラウス　タグ付　ホワイト　番2422 38 レディM
ブランド名 バビロン
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
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商品詳細

定価　13000円シンプルなデザインが素敵です！☆サイズ☆ご購入前に必ず採寸寸法をコメント欄からお問い合わせ下さい。☆商品の状態☆タグ付きで非常に良いコンディションです。☆最終価格☆900円以下の商品は価格交渉をご遠慮いただけますと幸いです。☆発送について☆価格は送料込みです！発送はヤマト運輸さんのみとなります。時間指定はトラブル防止のために対応しておりません。以上、よろしくお願い致します。
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