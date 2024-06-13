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ドゥーズィエムクラス リネン混 フレンチスリーブ Vネックプルオーバー ブラウス
商品番号 F56084053265
商品名

ドゥーズィエムクラス リネン混 フレンチスリーブ Vネックプルオーバー ブラウス
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DeuxiemeClasseドゥーズィエムクラスコットンリネン（※綿88%＋麻12%）フレンチスリーブノースリーブVネックプルオーバーブラウスシャツ日本製▽商品さらっと軽やか♪ドゥーズィエムクラスのブラウスです。やわらかな肌ざわりと、ナチュラルな風合いが魅力です。発色がよく、肌なじみ抜群なので、ヘルシーで大人のおしゃれを楽しめます。上品に着こなせる浅めのVネックとほどよくゆとりのあるサイジングが、こなれたきれいめスタイルに導いてくれます。汗ばむ季節もキレイに過ごす。ぜひお手元に！▽状態多少の着用感は見られますが、致命的なダメージはなく、良好な状態です。▽サイズサイズ表記がないので、FREESIZEを選択しています。必ず寸法もご参照ください。総丈：67.0肩幅：55.5身幅：48.5※多少の誤差はご容赦ください。▽カラーベージュ系《※画像ではやや赤みがかって見えますが、実物はもう少しマットな色合いになります。》～・～・～・～・～・～・#ニューヨークの商品一覧⇒他のアイテムもご覧になりたい方は↑↑↑#ニューヨークのトップス一覧⇒他のトップスもご覧になりたい方は↑↑↑#ニューヨークの「Deuxieme_Classe」一覧⇒他の「ドゥーズィエム_クラス」もご覧になりたい方は↑↑↑～・～・～・～・～・～・管理番号：bc-2306.03カラー...ベージュ袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...春季節感...春、夏季節感...春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/choice997285.html
http://narcologia.ru/goods/composite954.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect825470.html ドゥーズィエムクラス リネン混 フレンチスリーブ Vネックプルオーバー ...
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