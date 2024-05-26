クレージーパターンヘビーネルシャツ\nヘビーネルシャツ



クレイジーパターンのヘビーネルシャツ | Bristyのブログ



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ご覧下さりましてありがとうございます。BEAMSBOYのクレージーパターンのヘビーネルシャツです。しっかりした生地が着心地が良いです。カジュアルコーデに幅広く活躍してもらえると思います。表記サイズはFです。着丈61cm肩幅38cm身幅46cm袖丈60cm※素人・平置き採寸ですので多少の誤差がございます。参考にして下さい。あくまで古着ですので、その事を考慮した上でのご購入をお願い致します。何か気になる事があれば、お気軽にご質問下さいませ。商品はコンパクトに畳んで発送致します。それではよろしくお願い致します。#BEAMSBOY#ビームスボーイ#ヘビーネル#クレージーパターン#ネルシャツ#ビームス#BEAMS#チェック#アメカジ#ワーク袖丈...長袖柄・デザイン...チェックテイスト・シーン...カジュアル