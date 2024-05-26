アナカ unaca ノースリーブ 38

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アナカの上品なノースリーブです。パンツ、スカートなどボトムスを選びません。素材はポリエステル１００％、サイズは38、素人実寸で、着丈54ｃｍ、身幅４5、肩幅32になります。個性的な方、新品未使用のためノークレーム、ノーリターンでよろしくお願い致します。個人保管のため神経質な方はご遠慮願います。紙タグ付き。袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬