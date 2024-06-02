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- B262イエナ七分袖フリルブラウスオレンジ無地水玉ドットUネックコットン綿SML
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商品詳細
◇商品説明・IENAのブラウスです。・ざっくり空いた首元とフリルのデザインが女性らしい雰囲気です。・同系色のドット柄がアクセントになっています。◇サイズonesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈36.5/45.5/56.5/47◇素材感・状態薄手で柔らかいコットン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーオレンジカラードットフリル綿ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-262
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