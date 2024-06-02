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23区　ビンテージフラワープリントブラウス
商品番号 K65027742737
商品名

23区　ビンテージフラワープリントブラウス
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23区の洗えるビンテージフラワープリントブラウスです。　着丈　57.5cm身幅43.5cm肩幅　37cm袖丈24cm色　ネイビー裾の切り替えとタックでフレアー感を出した女性らしいシルエットのブラウス。首元がVカラーとなっており、顔周りをスッキリ見せてくれます。花柄でありながらも落ち着いた色味のベースカラーと、大き目の釦がクラシカルで甘くなりすぎず大人っぽく着て頂けます。キレイ目のテーパードパンツや、カジュアルダウンさせたい時にはデニムとも合わせて頂けます。未使用ですが自宅保管してあったものです。ご理解いただける方のみご購入お願い致します。小さく折り畳んで発送いたしますので、たたみじわ等ご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/stair382100.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation110221.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle741925.html
23区　ビンテージフラワープリントブラウス
【マガジン掲載】ビンテージフラワープリントブラウス(番号K32)
23区　ビンテージフラワープリントブラウス
23区（大きいサイズ） 【マガジン掲載】ビンテージフラワープリントブラウス(番号K32) （ブラウン系1）
23区　ビンテージフラワープリントブラウス
23区（大きいサイズ） 【マガジン掲載】ビンテージフラワープリントブラウス(番号K32) （ブラウン系1）
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23区（大きいサイズ） 【マガジン掲載】ビンテージフラワープリントブラウス(番号K32) （ブラウン系1）
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