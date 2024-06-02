23区　ビンテージフラワープリントブラウス

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23区の洗えるビンテージフラワープリントブラウスです。 着丈 57.5cm身幅43.5cm肩幅 37cm袖丈24cm色 ネイビー裾の切り替えとタックでフレアー感を出した女性らしいシルエットのブラウス。首元がVカラーとなっており、顔周りをスッキリ見せてくれます。花柄でありながらも落ち着いた色味のベースカラーと、大き目の釦がクラシカルで甘くなりすぎず大人っぽく着て頂けます。キレイ目のテーパードパンツや、カジュアルダウンさせたい時にはデニムとも合わせて頂けます。未使用ですが自宅保管してあったものです。ご理解いただける方のみご購入お願い致します。小さく折り畳んで発送いたしますので、たたみじわ等ご容赦ください。