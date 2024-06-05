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リボンブラウス トップス 袖無し
商品番号 N46661458686
商品名

リボンブラウス トップス 袖無し
ブランド名 トゥエルブアジェンダ
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏上手くリボン結びが出来なかったので出品します裏地は無し、透けない厚さシワになりにくい素材1度着用リボン上手く結べずそのまま断念
http://narcologia.ru/goods/Taipei403971.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit183086.html
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