リボンブラウス トップス 袖無し

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商品詳細
カラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏上手くリボン結びが出来なかったので出品します裏地は無し、透けない厚さシワになりにくい素材1度着用リボン上手く結べずそのまま断念
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