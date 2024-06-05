【theory】セオリー 麻リネンスクエアネックブラウス(M)トップス フレンチ

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商品番号:e646-14♡値引き交渉大歓迎です♡お気軽にコメントくださいね✨️たくさん割引やってます☻詳しくはプロフにて⭐️━━━━━━━━━━━【ブランド】theory【アイテム】フレンチスリーブトップス【色】パープル紫◇色味は、カメラの性能や光の加減で多少の誤差があるかもしれません。予めご了承ください。【サイズ】2/M平置きサイズです。画像のサイズ表をご参照ください。◇素人採寸ですので若干の誤差はご容赦ください。━━━━━━━━━━━【状態】シミ、汚れがあります。画像のサイズ表、右側に赤点で示す箇所が該当箇所です。━━━━━━━━━━━ほかにも多数出品しています⭐️#NENEレディース#NENESHOP━━━━━━━━━━━【注意点】◇目立った傷、汚れ無しの選択は人ににより様々なので、必ず【状態】と画像の汚れ箇所をご確認の上ご購入ください。◇記載が無い箇所のサイズを知りたい場合はご購入前にお申し付けください。◇丁寧に畳んで発送いたしますが、USED品につき、多少のシワはご容赦ください。◇USED品独特の匂いがある事があります。ご理解いただける方のみご購入を検討ください。◇USED品は基本的に毛玉や毛立ちがあるものとご理解ください。使用上問題のある汚れや多すぎる毛玉は【状態】項目にて記載致します。◇商品に応じて、発送方法は記載の方法から変更させていただく事がございます。ご希望の発送方法がありましたら、購入後1時間以内にご報告お願い致します。━━━━━━━━━━━・メンズ・レディース・大きいサイズ・小さいサイズ・Y2K・ファスト・セレクト・パステル・Tシャツ・ロンT・パーカー・スウェット・ワンピース・スカート・パンツ・ニット・セーター・カットソー・ダウン・ジャケット・コート・ヴィンテージ・古着系春夏秋冬オールシーズン取り扱っております⭐️