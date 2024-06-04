snidelスナイデル アイボリー オーバーサイズクロップドポロ

Snidelスナイデルオーバーサイズクロップドポロ色 アイボリー IVR白新品未使用未試着 タグ付き2023年8月購入定価7,480円サイズFree着丈38.5cm袖丈21.8cm肩幅50cmバスト110cm前下がり9cm裾幅50cm素材本体:ポリエステル70%綿30%/衿部分:ポリエステル98%ポリウレタン2%袖口部分:ポリエステル98%ポリウレタン2%【トレンドライクなクロップド丈で女性らしさをプラスしたポロシャツ】【Design/Styling】幅を広めに取った身頃とクロップド丈の絶妙なバランス感が光るポロシャツ。スポーティーな印象のアイテムながら、クロップド丈にすることでトレンドのヘルシーな肌見せを叶えます。襟端のラインとボタンの色を配色にすることでキャッチーなデザインに仕上げました。オーバーサイズで程よく抜け感がありながらもスタイルアップへと導いてくれます。【Fabric】カジュアル過ぎない綺麗めな質感のカノコ素材を使用しました。ベーシックで合わせやすいアイボリーとネイビーに、女性らしい色味のピンクを加えた3色をご用意。透け感;なし裏地;なし伸縮性;ややあり光沢感;なし生地の厚さ;普通※タバコ、ペット環境での保管ではありません。※コメント中でも早く購入された方を優先します。#トップス#ポロシャツ#ポリエステル#ポリウレタン#春#夏#秋#冬#フリーサイズ#L#M#S#オフィスカジュアル#ポイント消化#スナイデル#ナノユニバース#リリーブラウン#ユナイテッドアローズ#シップス#ZARA#KBF#ジルバイジルスチュアート#24区#ユニクロ#無印良品#frayid



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