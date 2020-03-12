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商品詳細
友人の結婚式にて一度着用した物ですがほつれも無く、比較的美品だと思います。定価13,200-即日発送可能です♪ご希望の際はコメントお願いします。【サイズデータ】(身丈)119cm(肩幅)34.5cm(バスト幅)43.5cm(裾周り)108.5cm(ウエスト幅)33.5-42.5cm(アームホール)18.5cm(上身丈)35.5cm(袖丈)34cm(袖口)21.5cm【備考】・バックウエストゴム・バックファスナー・裏地あり結婚式ワンピースパーティードレス花柄チュールロング総レースシアー透け感ハイネックウエストゴムミモレ丈5分袖袖ありオケージョン1.5次会春夏秋冬パーティドレス二次会謝恩会レース成人式同窓会体型カバー服装入学式卒業式他と被らない袖丈···七分袖カラー···ピンク柄・デザイン···レース
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