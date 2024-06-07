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新品❤️jacquemus Le Chiquito 2wayショルダー
商品番号 X87872367572
商品名

新品❤️jacquemus Le Chiquito 2wayショルダー
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 7,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

***とてもおしゃれなトップハンドルバッグ***ブランド：JACQUEMUS商品名：レザー本革2wayバッグ色：ピンク付属品：ショルダーストラップ、保存袋■サイズ：14cm×18cm×8cmショルダー紐：最大115cm／最短100cm（5段階調節可能。）●素材レザー本革☆早い者勝ちでお願いします。☆本製品は海外から直接輸入した新品の商品(並行輸入品)です。神経質な方のご購入はご遠慮いただき、セレクトショップや他の方からご購入をお願い致します。国内正規代理店などとは仕様が異なる場合があります。国内正規品と同等の商品をお求めの方はご購入お控え下さいませ。ご覧いただきありがとうございます!説明欄を全てお読みいただき、ご納得された方のみご購入をお願い致します。
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