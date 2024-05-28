コーチ　COACH　シグネチャー　ショルダーバッグ　品

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商品詳細
約21✕12✕5cm十数年前、アメリカのアウトレットで購入しました。数回使用したのみで、きれいな状態だと思います。シルバーのペイント部分？に茶色い汚れあります。写真でご確認ください。素人保管であることをご理解いただける方、よろしくお願い致します。
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