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センソユニコ慈雨ブラウス
商品番号 R77023803163
商品名

センソユニコ慈雨ブラウス
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···長袖着丈···ミドル柄・デザイン···刺繍素材···コットン季節感···春、夏、秋センソユニコ慈雨のブラウスです。白地に、丸の刺繍が、全体にあります。身幅　57センチゆったりしたデザインですので、着やすいと思います。センソユニコ　慈雨　　　　　　　萌　　　　　　　芽風　　　　　　　iocom
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