23区　小さいサイズ32 ブラウス　昨年購入

23区バックサテンジョーゼットギャザーブラウスサイズ 32小さいサイズ色 オレンジ昨年購入2回着用しました。着用回数少なく、美品だと思いますが、usedですので、ご理解の上、ご購入下さい。柄・デザイン···無地カラー···オレンジ季節感···夏



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