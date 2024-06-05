usj マリオカート柄 開襟シャツ　Sサイズ　新品未使用

新品未使用です。サイズはSです。⚠️カスタマイズ例のチャームはついておりません。⚠️折り畳みシワあり。マリオカートのパレードをテーマにした、カラフルなフラッグ柄がクールなシャツ。オーロラに輝くクリアなハテナブロック風ポケットの下には、好きなチャームをカスタマイズできるループが付いているよ！オリジナルシャツを完成させて、パレードを一緒に楽しもう！素人が自宅保管していたものですので、ご理解のある方のみお願い致します。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。



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