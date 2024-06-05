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- usj マリオカート柄 開襟シャツ Sサイズ 新品未使用
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商品詳細
新品未使用です。サイズはSです。⚠️カスタマイズ例のチャームはついておりません。⚠️折り畳みシワあり。マリオカートのパレードをテーマにした、カラフルなフラッグ柄がクールなシャツ。オーロラに輝くクリアなハテナブロック風ポケットの下には、好きなチャームをカスタマイズできるループが付いているよ！オリジナルシャツを完成させて、パレードを一緒に楽しもう！素人が自宅保管していたものですので、ご理解のある方のみお願い致します。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome6543.html
http://narcologia.ru/goods/stealth569776.html
http://narcologia.ru/goods/mythic753635.html
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