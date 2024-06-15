DAKS 七分袖ニット

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柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···七分袖季節感···春、秋タグ外していますが、未使用品です。自宅保管品ですので、気にされる方はご遠慮下さい。サイズ胸囲 約42センチ着丈 約53肩幅 約36袖丈 約40素人採寸です。