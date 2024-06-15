アフリカンバティック　フレア　トップス　ノースリーブ　重ね着



2023年最新】アフリカ布ワンピースの人気アイテム - メルカリ



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着丈 約64㎝身幅 約47㎝夏らしいバティック柄がかわいいフレアトップスです。胸からフワッと広がるシルエットでTシャツやワンピースなど重ね着もとてもかわいいです。脇についたリボンでボリュームを調整します。お手持ちのアイテムと合わせて楽しんでください。チチカカマライカアッシュペーフランスインド布アフリカ布V\u0026Aマリメッコフィンレイソンカンディンスキーミロワックスプリントカンガモロッコ民族衣装民博アッチコッチバッジパーニュお好きなかたにカラー···ブルー