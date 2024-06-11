HYSTERIC GLAMOURヒステリックグラマーパーカーワンピース ブラック

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HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーパーカーワンピースサイズフリーサイズカラーブラックブラックにストライプとロゴが映えとってもかわいいです。素材もジャージのようなさらさらした素材感なので、ブラックにありがちな色あせもなりにくく、小さいゴミ等が付きにくいです。ポケットにはファスナー付きです。サイズはフリーサイズなので平置き採寸をご参考にして下さい。平置き採寸着丈約106.5㎝身幅約42.5㎝袖丈約64㎝数回の着用なので状態も良好です。大きく目立った汚れやシミもありません。自宅保管・素人検品のため、見落としがある可能性があります。ユーズド品であることをご理解いただける方のみご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。気軽にお問い合わせして下さい。即購入も大歓迎です。宜しくお願いします。#HYSTERICGLAMOURTワンピース#ヒステリックグラマーワンピース