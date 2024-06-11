★ 超最新作‼︎新品 COACH コーチ 折り財布 アニマル ブラック

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❤コメントなしでのご購入大丈夫です❤即日発送ご希望の際はコメントください❤プレゼント等でご利用の場合、ラッピングも承ります【必読願います】↓↓こちらの折り財布は、既にコピー品が出回っております。正規品は2枚目の写真の通り、定価は198ドル、型番は「CC886SVMGS」です。お気をつけくださいませ。ファスナーのチャームのリングの形状やレザーの質感等、全然違います！#mintオススメ一覧#mintのCOACH一覧COACHコーチ折財布二つ折り財布最新モデル........................................................................【商品詳細】＊新品未使用＊アメリカ定価:198ドル＊サイズ横:11cm縦:9cmマチ:3cm＊カラー:アニマルブラック黒色ホワイト白色＊素材：レザー仕様・開閉：ファスナー開閉・内側:カード入れ×3、ポケット×2、札入れ×1ファスナー付き小銭入れ×1クリアポケット(パスケース)×1＊付属品:ケアカード(Careinstructionカード)写真のCareinstructionカード付きのため日本全国のCOACH直営店でも修理やメンテナンスアフターケアも受けることができます。こちらの商品は、私自身がアメリカカリフォルニア州西海岸のCOACHfactory(COACHアウトレット)で購入しております正規品です。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してお買い求めくださいませ♬☻☻♫•*¨*•.¸発送に関しましては、全て追跡・保証付きのメルカリ便になります。その他、ご要望がありましたら、お気軽にコメントください(*☌ᴗ☌)。*゜COACHショルダーバッグ、トートバッグも出品しております♩セットでお探しの方は、是非ご覧くださいませ(^ω^)お取引終了まで、丁寧な対応を心がけます♪よろしくお願い致します。その他、最新ブランド一覧はこちら↓♡clickhere♡↓#mintオススメ一覧管理No.8944