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NARUTO 中国20th 磁力賞 限定1500個 B賞 春野サクラ ぬいぐるみ
商品番号 D64937556044
商品名

NARUTO 中国20th 磁力賞 限定1500個 B賞 春野サクラ ぬいぐるみ
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NARUTO20周年公式中国くじ磁力賞ぬいぐるみB賞1500個限定春野サクラサイズ:高さ約20cm、未使用。箱には傷や汚れがあります。箱裏面サクラのみシールがありませんでした。気にされない方のみご購入お願いします。※同梱以外のお値下げ不可#出品中のNARUTO商品一覧※他のサイトにも出品中です。売り切れましたら申し訳ございません。
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