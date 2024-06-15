NARUTO 中国20th 磁力賞 限定1500個 B賞 春野サクラ ぬいぐるみ

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NARUTO20周年公式中国くじ磁力賞ぬいぐるみB賞1500個限定春野サクラサイズ:高さ約20cm、未使用。箱には傷や汚れがあります。箱裏面サクラのみシールがありませんでした。気にされない方のみご購入お願いします。※同梱以外のお値下げ不可#出品中のNARUTO商品一覧※他のサイトにも出品中です。売り切れましたら申し訳ございません。