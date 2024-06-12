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美品/ルイヴィトン ダミエ　ラウンドファスナー長財布
商品番号 F53760245992
商品名

美品/ルイヴィトン ダミエ　ラウンドファスナー長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丸井今井札幌店にて購入しました。シリアルナンバー　MM1120目立った傷や汚れはないです。ただ中古品ということをご理解の上購入して下さい。ご検討の程宜しくお願いします。
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