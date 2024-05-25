新品未使用　　チェスティ　ブラウス

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ご覧いただきありがとうございます。 新品未使用size０こちら、チェスティのブラウスです。肩山と袖がくっついてないオシャレなブラウス。レースはしっかりとした、大きく豪華で、涼しいお色ですので、見た目にも涼しく豪華❣️レースの下の生地は、麻100％なので涼しい❣️レース部分には裏地はありまへんが、生地の部分は裏地あり❣️着脱は、後ろ襟ぐりから19㎝ほどファスナーあり❣️長期クローゼットに眠っていた、また、検品したものの見落とし汚れ等あるかもで最安価での出品です。神経質な方のご購入はお控えください。チェスティレディースチェスティブラウスチェスティトップスエムズグレイシースーパービューティー ブラウススーパービューティー トップスご不明点があれば購入前にコメントよろしくお願いいたします。