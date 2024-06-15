J.Michaelフルート PR-301CE HGO175

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ジェイ・マイケルPR-301CEHGO175頭部管Silver925分解掃除、必要と思われるタンポの交換済みです。よく鳴り、とても綺麗で、初心者には十分な良い楽器です♪頭部管はシルバーです！胴部管のキーに２ヶ所、やや変色が見られます(写真をご参照下さい)それ以外は、目立った傷やへこみもなくとても美品です！あくまでも中古品でありますので新品のようにはいきません。微少な磨き傷等気になる方は購入をお控え下さい。ご理解頂けます方にお願いします。梱包はプチプチでくるむ等、リサイクル資材を使用した簡易的な包装となります。発送後のキャンセルはお受けできませんので、なにかご質問があればお気軽にコメント下さい(^_^)※発送後の購入者様のご都合によるキャンセルはお受けできませんが、もし故障や不具合がありましたら、受け取り評価される前に連絡頂ければ誠心誠意対応させて頂きます。当方、長年趣味でフルートのリペアをしておりますが、アマチュアですので、完璧をお求めの方は専門のメンテナンスをお受け下さい。どうぞよろしくお願いします(*^^*)