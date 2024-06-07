良デザイン 半袖 シャツ 総柄 サイズ実寸(M-L程度) 昭和レトロ コーデ ...

⭐ご覧いただきありがとうございます(^^)⭐【ヴィンテージシャツ】■サイズ：実寸(M-L程度)身幅：約59㎝着丈：約65㎝肩幅：約42㎝袖丈：約26㎝※商品のサイズ感は、お手持ちの服と比較することでより分かりやすくなります(^^)不安な場合は、お気軽にお声がけください！■コンディション大きなダメージ無し✔️■COLORマルチカラー■素材(－)気になる方は、是非コメントをお待ちしております！お早めのご購入をおすすめします(^3^)/※お得な情報はプロフィール欄へGO(゜ロ゜)!!出品中の商品は基本的に古着ユーズドUSEDの一点物1点もの希少レアな物ばかりでトレンドになっているオーバーサイズビッグシルエットワイドシルエットパターン柄物ドロップショルダーメンズレディース問わずユニセックスでご着用頂けるアイテムがございます(^^)adidasアディダス#アディダスNIKEナイキ#ナイキChampionチャンピオン#チャンピオンSTUSSYステューシー#ステューシーTHENORTHFACEノースフェイスRalphLaurenラルフローレン#ラルフローレンLACOSTEラコステ#ラコステBURBERRYバーバリー#バーバリーCarharttカーハート#カーハート好きな方いかがでしょうか(^3^)/70s80s90sのレトロなヴィンテージビンテージUS古着クラシック企業系やバンドTライブTライヴTtourツアーT古着男子古着女子が好む個性的ファッションで有名な菅田将暉さん二階堂ふみさん在原みゆ紀さん柴田ひかりさんの様なファッション個性派奇抜総柄幾何学模様グランジスタイル古着ミックス古着コーデなどの商品も多数出品させて頂いておりますので商品ページもぜひご覧くださいませ(^-^)/#ヴィンテージ#ビンテージ#90年代#90s#ださかわ#ゆるだぼ#古着ミックス#古着コーデ#古着男子#古着女子#ビッグサイズ#オーバーサイズ#ビッグシルエット#好配色661



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