genten ゲンテン レザー ショルダーバッグ

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＊他サイトでも出品しておりますので、急遽取り消す場合がございます＊＊先にご購入頂いた方を優先させて頂きますのでご了承ください＊＊大変申し訳ありませんが7月31日から8月4日まで発送をお休みさせて頂きますのでご了承ください＊gentenゲンテンレザーショルダーバッグ#33丸いシルエットがかわいいショルダーバッグ。gentenらしい上質なレザーでステッチがアクセント。ショルダーは斜めがけ可能です。バック口はマグネットになっています。素人寸法ですが平置きで 縦２３×横２３（広い部分）×まち１０（平置き状態で採寸しております。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。） バッグ内にペン汚れ（画像）バッグ底には多少の傷、バック口の内側に多少の汚れが見られます。全体的にまだまだお使いいただける状態ですがご了承ください。レザーのシワは元々の使用ですのでご安心ください。着用画像は同じものを使用した参考画像です。平置きの画像は実物です。着用回数は、はっきりわかりません。分かるものは表記させて頂きます。コーディネートに使用している物の中には、他出品物が含まれている場合があります。よろしければご覧下さいレターパックやクリックポストでの発送の場合、コンパクトに折りたたんでの発送になります。即購入OKです。