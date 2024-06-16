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状態良好‼️バーバリーマフラーブランケット
商品番号 R75079038029
商品名

状態良好‼️バーバリーマフラーブランケット
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,999 円
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商品詳細

状態良好だと思います。穴あき無し格安で出品します！特に生地の破れ汚れ等の目立った損傷はございません。丁寧に検品しておりますが、見落としのある場合がございます。また、あくまでも中古品になりますので、ご了承いただける方のご購入をお願い致します
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