LUPO ルポ　パープル　ほぼ未使用品　2ウェイ

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商品詳細
LUPOルポの2wayショルダーバックです。2019年百貨店で7万円程で購入しました。自宅保管しておりました。使用感、目立つたよごれ、傷はありません。自宅保管、ご理解頂ける方ご検討よろしくお願いします。縦:最大幅28㎝最小幅20㎝横:22㎝マチ:9㎝持ち手34㎝ショルダー135㎝付属品:コインケース、布袋付素材···牛革(本革)種類···巾着バッグカラー···パープル
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