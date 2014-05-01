【RIMOWA/リモワ 】SALSA ビジネストロリー 29L 4輪 ブラック

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2023年2月に中古品で購入しましたが使用機会がなく自宅で保管していました。前所有者様が大事に使われており若干の使用感はありますが状態の良い商品だと思います。使用上の不都合はありません。付属品も全て揃っています。※保証書に国内正規店のスタンプありました。中古品につき、非常に細かな事を気にされる方はご購入をお控えください。発送の際はプチプチで梱包してお送りいたします。品名：SALSABUSINESSMULTIWHEEL(サルサビジネスマルチホイール)サイズ：H43cm/W40cm/D20cm容量：29L重量：3.2Kg色：BlackMatte素材：ポリカーボネート車輪：4輪付属品：写真でご確認くださいスーツケース容量···0〜40Lカラー···ブラック柄・デザイン···無地