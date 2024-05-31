【希少！】限定50部　井田幸昌　リトグラフ『Slaughterhouse』

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井田幸昌にとって初めてとなる国内美術館での展覧会「PantaRhei｜パンタ・レイ―世界が存在する限り」を開催し人気、価値共にますます上昇しています。人気爆進中の井田幸昌、先の個展、RICOHARTgalleryで開催された、『思層｜Ontology』で抽選販売された作品になります。Artist…井田幸昌YukimasaIdaTitle…SlaughterhouseYear…2021MediumLithographonpaperSizeH23xW17.1cm(imagesize)H47xW33cm(sheetsize)ED;Ed.50+A.P.2インタビューでも話されてる様に、リトグラフ作品を作る上で始めに着想が浮かんだ、リトグラフシリーズにおいて象徴的な作品です。#長場裕#RobyDwiantono#井田幸昌#Backsideworks#バックサイドワークス#村上隆#草間彌生#奈良美智#ロッカクアヤコ#TIDE#花井祐介#KYNE#KAWS#BANKSY#山口歴#アドリアナオリバー#ダニエルアーシャム