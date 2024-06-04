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matin kim 人気クロスミニバッグ
商品番号 X92604272902
商品名

matin kim 人気クロスミニバッグ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,516 円
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商品詳細

素材···ナイロンカラー···ブラックサイズ14x16x6cm3回ほど使用しましたプレートの部分に若干の傷ありのためやや傷や汚れありを選択させていただきました。キズ以外目立った汚れはありません多少のお値下げ可能ですお気軽にコメントください♡
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