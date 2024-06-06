｛廃盤レア｝DIESEL バッグ デニム スタッズ バッグ ヴィンテージ

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プロフィールご確認ください。DIESELのハンドバッグです。ショルダー部分を取り外すと、クラッチバッグとしてご使用いただけます。商品は一点物で即購入OKの早い者勝ちです。・素材、カラー：デニム、青、紺、スタッズ、金、銀、黒、グレーサイズ縦15.5cm×横30.0cm×厚み1.5cmショルダー長さ約60cm付属品なし素人保管、素人出品ですので一般的な中古品です。神経質な方は御遠慮下さい。簡易梱包、匿名配送となります。