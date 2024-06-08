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【新品タグ付き】ラブラリーバイフェイラー　フルーツサンド　トートバッグ
商品番号 E60368217963
商品名

【新品タグ付き】ラブラリーバイフェイラー　フルーツサンド　トートバッグ
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品タグ付きです。30×25cm柄が綺麗に出ています(*^^*)肩掛け可能です。画像のお品物を発送いたします。即購入大丈夫です。
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