play comme des garcons ポロシャツ S コムデギャルソン

playcommedesgarcons/プレイコムデギャルソンポロシャツカラー:ホワイト白素材コットン100％サイズ:S(平置身丈:約54cm/身幅:約40cm)目立った傷や汚れなどなく比較的美品かと思います。梱包時の畳みじわ等はご容赦ください。ご注意•出品にあたり必ず検品はしておりますが、気が付かず漏れてしまう場合もございますので、画像を十分ご確認いただき気になる事はコメント下さい。•また、商品の状態はそれぞれの感性によりるものですので、相違がある場合がございます。中古品とご理解の上で購入をご検討ください。•梱包にはリサイクル品を使用する事がございます。•予告無くらくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便の変更をすることがあります。ご希望がある場合には事前にご相談下さい。•説明に特に記載がない場合、写真に写っているものが出品内容の全てです。•年末年始、お盆等の大型連休中は発送が遅れる場合がございます、ご了承下さい。お急ぎの場合には事前にご確認をお願い致します。お互い気持ちの良いお取引出来ればと思いますので宜しくお願い致します。



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