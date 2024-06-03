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LULULLILY from TOKYO 異素材ドッキングシャツ
商品番号 U90976213674
商品名

LULULLILY from TOKYO 異素材ドッキングシャツ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

L着丈95㎝身幅58㎝ベルーナ購入だったと思いますがタグはLULULLILYfromTOKYOになっていますニット、レースのドッキングシャツになります
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