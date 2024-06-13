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【定価70%オフ】【新品タグ付き】ローブ＊ストライプシャツ
商品番号 O52386723429
商品名

【定価70%オフ】【新品タグ付き】ローブ＊ストライプシャツ
ブランド名 ローブ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付き定価￥15,180-（税込）再生繊維（セルロース）70%、綿30%、（配色：綿100％）カラー...ホワイト、ネイビー袖丈...七分袖柄・デザイン...ストライプ季節感...春、夏、秋38サイズ（Mサイズ位）着丈　86.5ｃｍ肩幅　53ｃｍバスト　112ｃｍ袖丈　36ｃｍ※素人採寸のため、誤差ご了承ください
http://narcologia.ru/goods/perforce793465.html
http://narcologia.ru/goods/approximate212220.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation512021.html

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