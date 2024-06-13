【定価70%オフ】【新品タグ付き】ローブ＊ストライプシャツ

新品未使用タグ付き定価￥15,180-（税込）再生繊維（セルロース）70%、綿30%、（配色：綿100％）カラー...ホワイト、ネイビー袖丈...七分袖柄・デザイン...ストライプ季節感...春、夏、秋38サイズ（Mサイズ位）着丈 86.5ｃｍ肩幅 53ｃｍバスト 112ｃｍ袖丈 36ｃｍ※素人採寸のため、誤差ご了承ください



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