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【日本製】SACRA　袖プリーツブラウス　Mサイズ
商品番号 R20218742517
商品名

【日本製】SACRA　袖プリーツブラウス　Mサイズ
ブランド名 サクラ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サクラ袖プリーツブラウスです♪定価28,600円日本製☆コットン100％☆日本製☆袖プリーツ♪特に目立ったお汚れやダメージはございません♪【記載サイズ】38　【実寸】バスト46着丈60肩幅26【色】ホワイト【詳細】少々透け感あり#サクラ#AILUの服#ブラウス#6426001
http://narcologia.ru/goods/voiceless16659.html
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