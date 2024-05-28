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- 【日本製】SACRA 袖プリーツブラウス Mサイズ
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商品詳細
サクラ袖プリーツブラウスです♪定価28,600円日本製☆コットン100％☆日本製☆袖プリーツ♪特に目立ったお汚れやダメージはございません♪【記載サイズ】38 【実寸】バスト46着丈60肩幅26【色】ホワイト【詳細】少々透け感あり#サクラ#AILUの服#ブラウス#6426001
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