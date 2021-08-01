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- タグ付新品☆ DVF ダイアンフォンファステンバーグ プリーツ シルクブラウス
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商品詳細
【お得なフォロー割引実施中です】¥2,000〜¥2,999¥100引き¥3,000〜¥4,999¥200引き¥5,000〜¥9,999¥300引き¥10,000〜 ¥500引きフォローして頂ければお値引致しますので、ご購入前に「フォローしました」とコメントお願い致します。・レディース商品はこちらからご覧頂けます。是非ご覧ください^^#marksclothingレディース・ブラウス・カットソー一覧はこちらから！↓#marksclothingレディースブラウス・全出品商品はこちらから！↓#marksclothing--------------------------------------■商品名タグ付き新品☆DVFダイアンフォンファステンバーグプリーツデザインシルクブラウス■ポイント根強い人気！DVFのとても凝ったデザインのブラウスです！デザイン、素材、ディティール全てにセンスを感じる逸品です！シルク100%の裏地付き仕様になります。今シーズン是非！■状態タグ付き新品になります。■カラーアイボリー（※お使いの端末及び撮影時の光の当たり具合、ズーム撮影により若干色目が変わって見える場合がございます。ご了承下さい）■サイズ表記：0\u003c平置き実寸法\u003e・着丈67cm・身幅39.5cm・肩幅30cm・袖丈47cm※多少の採寸誤差はご容赦下さい。■素材表地シルク68%レーヨン24%ポリエステル7%ナイロン1%裏地シルク100%送料無料、即購入OKです！最後まで閲覧頂きありがとうございました。
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