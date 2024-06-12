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商品詳細
＊お値下げは複数ご購入の方に限らせて頂いています☆使用回数➡︎2.3回使用し自宅保管 ☆購入時期➡︎2020年頃☆購入場所➡︎セレクトショップカラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダーネック···Uネック季節感···夏
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