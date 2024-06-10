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ブラウス ドット柄 プチフリル フレンチスリーブ フェリーシェル薄手で今の季節にぴったりです！さらり＆柔らかな生地で着心地軽やか、通気性がよく快適！首元のフリルデザインが顔まわりを華やかに演出してくれます！レディな着こなしに合わせやすい小ぶりなドット柄が上品♪でデイリーはもちろん、モノトーン配色できちんとしたシーンにも重宝する1枚。ジャケットやカーディガンとの相性も抜群なのでオフィスStyleにもおすすめ。程よくゆとりのある着心地できちんと見えながら窮屈感はありません。IN/OUTどちらの着こなしも大人フェミニンに決まる万能ブラウスです♥\u2028\u2028---Designer’SPOINT---\u2028\u2028point1 \u2028キュッと寄せたギャサーとプチフリルのネックデザインが大人フェミニン♥とろみたっぷりな上品素材で女性らしく、光沢感もあり高見え！Point2\u2028季節感ある肌見せもフレンチスリーブで肩回りをさりげなくカバー！程よくゆとりがあり、薄手素材なのでカーディガンなども羽織りやすい！point3\u2028背中心の内側にボタン。つまりネックでもボタンのつけ外しで着脱も楽々◎！大人フェミニンStyleが即完成♡Point4\u2028身体のラインを拾いすぎないシルエットで着痩せ効果◎！テロんした質感と落ち感ある素材でストンとしたスッキリシルエットです。 ＜ディティール＞・ドット総柄\u2028・プチフリルネック\u2028・胸元ギャザー\u2028・フレンチスリーブ\u2028・背中心内側にボタン付き・涙開き\u2028・サイドスリットなし\u2028\u2028＜マテリアル＞\u2028FEERICHELUは上質素材のみお届けいたします。\u2028肌触りさらり、通気性がよく熱がこもりにくいので、暑い季節に肌にまとわりつくことの少ない快適素材です。適度な光沢感とテロんとした質感が身体のラインを拾いすぎることなく着痩せして魅せます。シワになりにくい生地でお手入れ・アイロンがけが楽ちんなのも嬉しいポイントです。※ご自宅で手洗い可能\u2028\u2028・厚み/薄手\u2028・伸縮性/無し\u2028・透け感/淡色有り\u2028・裏地/無し\u2028\u2028【実寸サイズ】\u2028《サイズ：フリー》\u2028着丈：57\u2028バスト：106\u2028裾まわり：112\u2028\u2028●生産の過程や素材の特性上、2cm程度の個体差が生じる場合がございます。定価 5990⚠️他の商品もご購入いただける場合のみ値下げ可能ですフェリーシェル多数出品中