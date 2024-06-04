gomme バタフライ スクエアシャツ

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gommeのスクエアシャツです。お色はブラックになります。バタフライ柄のフリンジデザインになっています。シャツワンピースとしても羽織としても使える１枚です。状態は良いと思いますが細かい事が気になる方はご購入をお控えください。身幅約78cm、着丈約79cmカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...その他