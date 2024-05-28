IENA✳︎ COMME DHABITUDE Tシャツ

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ご覧いただきありがとうございます！ページュとカーキが混ざったような色味です♪コットン100%で肌触りも良く、ゆったりとラフな感じで着られるシルエットとなります。数回着用しております。クローゼット保管をしておりました。断捨離中のため、出品させていただきます。✳︎送料無料✳︎即購入OK⚠︎used、自宅保管ご理解いただける方ご検討いただけますと幸いです。⚠︎小さく折り畳んでの発送になるため、畳じわについてご了承をお願いいたします。⚠︎しっかりとチェックはしておりますが、傷、汚れなどの見落としがある場合がございます。⚠︎発送方法は、ゆうゆうメルカリ便orらくらくメルカリ便となります。変更する場もございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールをご確認頂けますと幸いです。以下サイトより引用↓【2021SS】IENA定番の素材を使用したプリントロゴTシャツ。今年カラーロゴでご用意。”COMMED\u0026apos;HABITUDE”は「いつもどおりに、いつものように」という意味です。袖丈はやや長めで、リラックスして着て頂けるオーバーなサイズ感でお作りしました。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし(淡色はややあり）裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏