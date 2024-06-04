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TOMORROWLAND／フラワープリント フレンチスリーブブラウスコットン花柄
商品番号 W80124198282
商品名

TOMORROWLAND／フラワープリント フレンチスリーブブラウスコットン花柄
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。※※※※※※※※※ご購入前に必ずプロフィールをご一読くださいませ。ご購入＝プロフィール内容に全て同意と理解いたしますのでよろしくお願いいたします。※※※※※※※※※▽アイテムTOMORROWLANDcollection定価18700円、軽やかなコットン生地のブラウスです。裾にゴムが入っており、スッキリとしたシルエットでコーディネートできます*グリーン・ブルーなどの淡いカラーで描かれた水彩画風のプリントが、華やかで素敵です♪ボタンやファスナーはなく、かぶって着脱するデザインです。サイズは36で、TOMORROWLANDの36はM相当です。▽購入価格(定価)18700円▽サイズ表記サイズ36着丈・身幅は8.9枚目でご確認くださいませ。▽状態2~3回程度の着用です。10枚目のようなヒキツレがあります。薄く細いので目立たないと思います。そのほか、目立つ汚れやダメージはありません。※検品はしておりますが中古ですので軽微な傷汚れの見落としはあるかもしれません。この旨ご理解いただけない方のご購入はご遠慮いただきたいと思います。▽発送ゆうパケットポストよろしくお願いいたします*---------------------------------------------------------トゥモローランド23区自由区ダーマコレクションLiesseTOCCAグレースコンチネンタルANAYIADOREセルフォードtheory
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