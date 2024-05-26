アーバンリサーチドアーズ　シアサッカーブラウス



URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）の「シアサッカー ...



URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）の「シアサッカー ...



URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）の「シアサッカー ...



Amazon | [アーバンリサーチ ドアーズ] シャツ ブラウス シアサッカー ...



サトみ。(URBAN RESEARCH DOORS)｜URBAN RESEARCH DOORSのシャツ ...



くろみー(URBAN RESEARCH DOORS)｜URBAN RESEARCH DOORSのシャツ ...



URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）の「シアサッカー ...



シアサッカーブラウス



URBAN RESEARCH DOORS - アーバンリサーチ DOORS シアサッカーブラウス ...



アーバンリサーチ ドアーズ URBAN RESEARCH DOORS 23SS シアサッカーブラウス シャツ チュニック 長袖 プルオーバー コットン ギャザー M 白 ホワイト DR34-23T107 /HN15 レディース



シアサッカーブラウス



DOORS シアサッカーブラウス|URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)の通販 ...



URBAN RESEARCH DOORS - アーバンリサーチ DOORS シアサッカーブラウス ...



シアサッカーブラウス



サトみ。(URBAN RESEARCH DOORS)｜URBAN RESEARCH DOORSのシャツ ...

アーバンリサーチドアーズのシアサッカーブラウスです。お色はホワイトです。2023年の春に購入しました。5.６回程度着用しました。中古品であることをご了承くださいませ。以外商品説明より↓インドコットンを使用した凹凸感のあるシアサッカー生地に、ボリュームのある袖が存在感たっぷりの甘めブラウス。ほんのり透けるエアリーな素材にギャザーをしっかりと入れることで、ふんわりとしたAラインシルエットに仕上げました。膨らみはありながらもスッキリと着られるよう首や肩回りはシンプルにデザインし、袖口はゴム仕様にしているため、ぎゅっと袖をまくってボリュームを出すとこなれた印象に。着丈も少し長めにとることで腰回りが隠れるので、スリムパンツやタイトスカートにも合わせやすくなっています。※商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。※商品の色味の目安は、商品単体の画像をご参照ください。素材感透け感:ややあり(OFFWHITEのみ)伸縮性:なし裏地:なし光沢:なしポケット:なしテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖