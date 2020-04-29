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LOUNIE ギンガムチェック ブラウス
商品番号 Y20992045205
商品名

LOUNIE ギンガムチェック ブラウス
ブランド名 ルーニィ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能◎《ブランド》LOUNIEルーニィチェック柄共布リボン付きブラウスギンガムチェック《商品説明》2018年頃の夏に購入しました。試着程度のタグ付き未使用品になります。腰にベルト通しが付いており、共布のリボンで結んでもいいですし、そのままインしても可愛いと思います。薄い布のような素材ですので、中にキャミは着用されたほうがいいと思います。《サイズ》タグ表記：36着丈(肩から裾まで)：約67cm身幅：約48cm※平置き採寸、素人採寸ですので多少の誤差があるかと思います。《梱包方法》水濡れ防止のうえで封筒で発送予定折りたたんで発送しますので、畳しわ等ご容赦ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよろしくお願いいたします(^^)
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