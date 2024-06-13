【Yurie×コロンビア】キュートな熊の家族がアクセント！リラックスフィットで着心地の良いＴシャツアウトドアインフルエンサーのYurieさんとコラボ開発したＴシャツ。可愛らしい熊の家族が描かれたグラフィックを前後に配置した、着るだけで楽しくなれるアイテムです。素材は吸収性の高いTC素材を使用しているため、洗濯しても乾きが早く、ガシガシと使用できるタフな作りとなっています。水や油を弾く、超はっ水（撥水）・はつ油（撥油）加工が、洗濯や摩擦による撥水機能低下がしにくく、洗濯したあとの乾燥も早いので、お手入れも簡単。ゆったりとした５分袖シルエットで、アウトドアはもちろん日常着としても重宝します。【特徴】・≪Yurieコラボアイテム≫・コロンビア独自の撥水機能「オムニシールド」・超撥水、撥油加工・TC/ジャージ素材（コットン62%、ポリエステル38%）・前後に配置した熊のグラフィックデザイン・リラックスフィットの５分袖・アウトドア、日常着におすすめ¥5,500新品タグ付きレディース Sサイズ滋賀県から匿名ゆうパケットでの発送です。お急ぎの方はご注意ください。#コロンビア#Columbia#ＹＵＲＩＥさんコラボ#登山#キャンプ#吸汗速乾



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ | フリマアプリ ラクマ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ | フリマアプリ ラクマ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ



ベア柄Tシャツ・Yurieコラボ【コロンビア・Columbia】登山・キャンプ