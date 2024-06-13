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- 【美品】エフデ 大きいサイズ15号 レースブラウス
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商品詳細
エフデef-deレースブラウス【サイズ】大きいサイズ15号身幅 58×2cm着丈 69cm【状態】美品一度着用のみホームクリーニング済み自宅保管のため、たたみじわがあります。一度は人の手に渡った中古品になりますので、ご理解の上購入お願いいたします。素人検品ですので、完璧なお品を求められる方、細かいことが気になる方は購入をお控えください。
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