【美品】エフデ　大きいサイズ15号　レースブラウス

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エフデef-deレースブラウス【サイズ】大きいサイズ15号身幅 58×2cm着丈 69cm【状態】美品一度着用のみホームクリーニング済み自宅保管のため、たたみじわがあります。一度は人の手に渡った中古品になりますので、ご理解の上購入お願いいたします。素人検品ですので、完璧なお品を求められる方、細かいことが気になる方は購入をお控えください。