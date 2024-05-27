⭐イアパピヨネ⭐ダルメシアン樹脂パーツトートバッグ⭐M⭐

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⭐イアパピヨネ⭐earpapillonner⭐⭐ダルメシアン樹脂パーツトートバッグ⭐M⭐#cocoバッグ一覧⭐1番用途が広くマルチなサイズ！earの人気NO１トートバッグ！⭐樹脂パーツがアクセントの軽くて丈夫なear定番のバッグ！外側には4つ、内側にはチャック付きのポケットが付いており、機能面も防犯面も抜群！⭐マチもしっかりついておりA4サイズがすっぽりと入るのも嬉しいポイント！汚れにくい生地感と大容量サイズは、ちょっとした遠出にも便利な万能アイテムです⭐⭐ダルメシアン柄の樹脂パーツは黒いパーツと白いパーツを製作して組み合わせた努力の結晶パーツです！≪ポイント≫・豊富なポケット（外４、内4+筒状ポケット2）・撥水加工生地を使用していて雨の日も安心・ショルダーベルト付きなのでななめ掛けも可能・A４サイズ収納可能≪仕様≫ストラップの長さ調整可能です。内側ポケット：６（うちファスナーポケット１、さしポケット2、底板ポケット１、バッグ内部にペットボトルを収納できる筒型の形状をしたポケット２）外側ポケット：4（うちファスナーポケット１、さしポケット3）⭐サイズ⭐幅41高さ28マチ13持ち手44重量650※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ご覧頂いている商品の写真につきましては、できるだけ実物の色に近くなるように努めておりますが、お使いの環境（モニター、ブラウザ等）の違いにより、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。※小キズや若干の汚れありますが、目立つ程ではなくまだまだご使用可能かと思います。写真が全てですので、ご参考下さいますようお願い申し上げます。※あくまでも中古品となりますので、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。