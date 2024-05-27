【9/18まで期間限定お値下げ】ロンシャン ショルダーバッグ

※9/19になりましたら元の金額12,500円に戻します。ご覧いただきありがとうございます。Longchampの黒の牛革のショルダーバッグです。小ぶりで人と被りにくい可愛いお品です。とても気に入って購入したものの使用する機会がなかったため出品します。購入時4万円超だったと思います。よろしくお願いいたします。横 17.5縦 14マチ 6ショルダー 1番短いところで106程、長さの調整が可能です。素材···牛革(本革)カラー···ブラック



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