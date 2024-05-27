【AULENTTI】 別注チェーン付きキルティングショルダーバッグ

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【2022SS】FRAMeWORKアクセサリー感覚で使いたい！【AULENTTI】のキルティングレザーチェーンバッグ。トートバッグなどにチャーム感覚で楽しめるチェーン付きの仕様。もちろんショルダーバッグとしても使う事が出来るので、その日のコーディネートに合わせて変えてみるのもおすすめです◎使用は１度のみです。実際にお送りする商品は6～9枚目の画像のものです。中古品ということを理解した上でご購入お願いいたします。★カラー：ブラック★幅：12.5cm★高さ：10cm★マチ：4cm★持ち手：29.5cm★幅上部：11cm★ショルダー部分：114cm★重量：280g★素材：本革#FRAMeWORK#フレームワーク#ミニショルダー#ミニバッグ