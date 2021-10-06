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LAPUAN KANKURIT ウール ポケット付きショール
商品番号 I69417084428
商品名

LAPUAN KANKURIT ウール ポケット付きショール
ブランド名 ラプアンカンクリ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し、自宅保管しておりました。２、３回の使用なので、目立った傷や汚れはございませんが、中古品であることご了承いただけましたら幸いです。どうぞ、よろしくお願い致します。
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