LAPUAN KANKURIT ウール ポケット付きショール

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商品詳細
数年前に購入し、自宅保管しておりました。２、３回の使用なので、目立った傷や汚れはございませんが、中古品であることご了承いただけましたら幸いです。どうぞ、よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/browse179891.html
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